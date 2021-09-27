Песков заявил, что Путин является сторонником сменяемости власти

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь нет единой позиции, - сказал он, комментируя один из пунктов законопроекта о региональной власти, который снимает запрет для губернаторов избираться на более чем два срока подряд. - Законопроект пойдет, когда начнется работа в парламенте, и тогда будет понятна конкретика. Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе".

Песков подчеркнул, что "все хорошо в меру, и по большинству вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода".