Путин и Эрдоган обсудят на встрече ситуацию в Сирии, Ливии и Афганистане

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на предстоящих переговорах обсудят широкий круг вопросов, затронув, в частности, ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии. Об этом журналистам рассказал в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я думаю, в первую очередь Сирия будет на повестке дня, конечно же, Афганистан, традиционный обмен мнениями по Ливии и по другим международным вопросам", - рассказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о повестке предстоящих переговоров.

Песков подчеркнул, что "президентам каждый раз есть, о чем поговорить". По его словам, на предстоящих переговорах помимо региональной тематики планируется обсудить экономическую повестку, "потому что, действительно, много общих дел в плане двусторонних отношений, работа над совместными проектами в области экономики, торгово-экономические отношения, много операторов этих отношений". "В этом заинтересованы компании двух стран. Поэтому президенты всегда это обсуждают", - заключил пресс-секретарь президента.

Переговоры состоятся в очном формате. "Большинство, практически все встречи [президента России] продолжаются в режиме видеоконференций, конечно, встреча с президентом Эрдоганом будет личная", - отметил пресс-секретарь.

Песков объяснил, что проведение мероприятий Путина в дистанционном формате является "превентивными мерами, мерами предосторожности" во время пандемии коронавируса. "Они будут продолжаться так или иначе, все-таки речь идет о президенте", - подчеркнул он, отметив при этом, что "контакты, обычный рабочий график президента в полном формате продолжаются".

​​​​​​Переговоры Путина и Эрдогана, как ожидается, пройдут в Сочи 29 сентября. Ранее турецкий президент сообщал, что рассчитывает обсудить с Путиным в том числе Сирию и прийти к некоему важному решению. Последняя очная встреча двух президентов состоялась в марте 2020 года в Кремле. Из-за ситуации с пандемией коронавируса последующие переговоры проводились по телефону или в режиме видео-конференц-связи.