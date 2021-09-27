Песков считает преждевременным комментировать законопроект о региональной власти

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать внесенный в Госдуму законопроект о региональной власти. В общении с журналистами в понедельник он пояснил, что высказывания по этой теме были бы преждевременными.

Документ, внесенный в Думу 27 сентября, в том числе расширяет основания для досрочного прекращения полномочий глав регионов в связи с утратой доверия, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд.

"Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте. Но пока преждевременно что-либо комментировать", - сказал Песков.

Он пояснил, что такие комментарии будут возможны, когда "парламент заработает, будет идти соответствующая проработка". "Вот тогда уже наступит время, - отметил пресс-секретарь. - Сейчас пока преждевременно это делать".

Проект закона о региональной власти подготовлен во исполнение обновленных положений Конституции РФ, его авторы - председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.