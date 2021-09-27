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Песков: Шойгу готовит предложения Путину по новым городам Сибири, но конкретики пока нет

В Кремле не могут сказать, когда появятся точные предложения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прорабатывает тему возможного создания новых городов в Сибири, но в Кремле не могут сказать, когда появятся точные предложения. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Нет, пока неизвестно", - ответил Песков на вопрос, известно ли, когда Шойгу представит Путину проекты таких городов.

"Разумеется, Сергей Кужугетович [Шойгу], он занимается этой темой и продолжит заниматься этой темой. Но когда будет конкретика сформулирована - не могу вам сказать", - добавил представитель Кремля.

Ранее глава Минобороны предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров. Шойгу уточнил, что речь идет о городах с населением 300-500 тыс., а лучше - до миллиона человек. Песков в конце августа говорил журналистам, что президенту эта идея импонирует, однако отмечал, что эта задумка амбициозная, поэтому ее нужно тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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