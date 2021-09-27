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В "Яблоке" подтвердили, что Явлинский находится в больнице из-за проблем с сердцем

Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель федерального политического комитета "Яблока", сооснователь партии Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем, он чувствует себя удовлетворительно. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев.

"Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц в связи с возникшими проблемами с сердцем. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей", - сказал Яковлев.

Ранее издание Mash сообщило, что Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем. В свою очередь депутат Мосгордумы от "Яблока" Сергей Митрохин сообщил ТАСС, что Явлинский находится у врача, однако речь о серьезных проблемах со здоровьем не идет.

Теги
РоссияЯвлинский, Григорий Алексеевич
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