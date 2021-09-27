ТЮМЕНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Тюменской областной думы. Также от мандата регионального парламента отказался депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Александр Ремезков, сообщил ТАСС в понедельник председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Жириновский подал заявление об отказе от мандата [депутата] Тюменской областной думы. <...> Ремезков 24 сентября написал заявление, а 27 сентября передал его комиссии", - сообщил Халин.

Он также добавил, что отказаться от мандата депутата регионального парламента можно до конца рабочего дня 28 сентября 2021 г.

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов в Тюменскую областную думу партия "Единая Россия" набрала 50,07% голосов, ЛДПР - 12,72%, КПРФ получила 11,94% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,47%. Остальные партии не набрали 5%.