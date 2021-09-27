Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России" за результаты на выборах

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России" за высокие результаты партии на выборах.
"Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", - сказал глава государства, открывая встречу с лидерами партийного списка единороссов, которая прошла в понедельник в режиме видеоконференции.
Глава государства подчеркнул, что итоги выборов отражают высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и всего общества. "Ясно, что есть очень много претензий. Это само собой разумеющееся. Для правящей партии это просто неизбежно, так и должно быть. Но самое главное - люди доверяют тем, за кого они голосуют", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что лидеры партийного списка ежедневно работают ради здоровья, благополучия, безопасности людей.
По словам президента, в общем результате на выборах есть огромный личный вклад каждого из партийной "пятерки". "Кто-то из вас люди хорошо известные стране, уже заслужившие уважение общества своим трудом и талантом", - заметил Путин, подчеркнув, что на конечный результат повлияли не только упомянутые авторитет и заслуги, но и то, что лидеры списка принимали самое активное участие в избирательной кампании, в формировании предвыборной программы "Единой России".
"Что очень важно - люди видели ваше подлинное чувство патриотизма, стремление улучшить ситуацию, понимали, как значимы для вас национальные интересы Родины, наши традиционные ценности", - сказал президент, добавив, что к слову и мнению "пятерки" прислушивались, а их позиции и убеждения были компетентными, честными и искренними.
"Единая Россия" на выборах продемонстрировала востребованное обществом стремление к обновлению, отметил Путин. "Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом", - констатировал президент.
"Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной", - добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что новые лица также достойны быть представителями народа в высшем органе законодательной власти.
Путин также считает сохранение за "Единой Россией" конституционного большинства в Госдуме VIII созыва залогом преемственности и стабильного развития страны.
"По итогам выборов фракция "Единая Россия" может обновиться практически наполовину, почти на 50%", - сказал глава государства на встрече с лидерами предвыборного списка "Единой России" в понедельник. По его мнению, "безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, это неизбежно вообще". "А в условиях, когда мы прошли через тяжелые испытания пандемии, снижения доходов граждан, сокращения производства, увеличения числа людей, которые временно потеряли рабочие места, - просто по определению неизбежны", - уверен глава государства.
При этом он констатировал, что "свои передовые позиции партия все-таки держит уверенно". По мнению Путина, "это чрезвычайно важно, более того, с учетом победы в одномандатных округах ["Единая Россия"] вновь сформирует и конституционное большинство в Государственной думе"."Это важный, значимый успех, залог преемственности и стабильного развития всей страны, и для страны это важно", - указал президент.
Глава государства вспомнил, как во время подведения итогов недавних выборов во время трансляций из штаба "Единой России" слышал радостные возгласы "ура!". При этом Путин обратил внимание на оттенки значения слова. "Как известно, этот победный боевой клич имеет разное качество. Одно дело, когда все уже сделано, выполнено, и мы стоим на развалинах крепости побежденного врага, победа за нами, а другое дело, когда мы идем вперед, в атаку, в бой, в наступление, полны решимости победить, но еще не все сделали для достижения окончательной победы", - констатировал глава государства. По его оценке, "сейчас именно такая ситуация". "Впереди у партии очень много работы: на федеральном уровне и в регионах, буквально в каждом городе и поселке", - добавил Путин.