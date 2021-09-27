Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России" за результаты на выборах

"Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой "Единой России" на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании", - сказал глава государства, открывая встречу с лидерами партийного списка единороссов, которая прошла в понедельник в режиме видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что итоги выборов отражают высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и всего общества. "Ясно, что есть очень много претензий. Это само собой разумеющееся. Для правящей партии это просто неизбежно, так и должно быть. Но самое главное - люди доверяют тем, за кого они голосуют", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что лидеры партийного списка ежедневно работают ради здоровья, благополучия, безопасности людей.

По словам президента, в общем результате на выборах есть огромный личный вклад каждого из партийной "пятерки". "Кто-то из вас люди хорошо известные стране, уже заслужившие уважение общества своим трудом и талантом", - заметил Путин, подчеркнув, что на конечный результат повлияли не только упомянутые авторитет и заслуги, но и то, что лидеры списка принимали самое активное участие в избирательной кампании, в формировании предвыборной программы "Единой России".

"Что очень важно - люди видели ваше подлинное чувство патриотизма, стремление улучшить ситуацию, понимали, как значимы для вас национальные интересы Родины, наши традиционные ценности", - сказал президент, добавив, что к слову и мнению "пятерки" прислушивались, а их позиции и убеждения были компетентными, честными и искренними.

"Единая Россия" на выборах продемонстрировала востребованное обществом стремление к обновлению, отметил Путин. "Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом", - констатировал президент.

"Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной", - добавил Путин.