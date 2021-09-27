Лидеры предвыборного списка "Единой России" возглавят профильные комиссии в партии

"Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны", - обратился глава государства к лидерам предвыборного списка "Единой России", с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник.

"Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой "Единой России" комиссии, специально созданные партией "Единая Россия", - отметил Путин.

"[Министр обороны РФ] Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз говорил об этом и публично заявил всей стране, а именно, о развитии Восточной Сибири, он будет руководить партийной комиссией по развитию как раз Восточной Сибири", - сообщил президент. По его словам, министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке cоотечественников за рубежом. "Кстати, здесь очень много нужно будет сделать, имея в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры, здесь очень много нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению", - предупредил глава государства.

"[Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта] Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. [Главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке] Денис Николаевич Проценко - комиссию по здравоохранению. [Детский омбудсмен] Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе", - сказал глава государства.

Как считает президент, созданные партийные комиссии помогут "так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей, в целом народная программа партии была полностью выполнена". Он еще раз поблагодарил "пятерку" за ответственную и эффективную работу на выборах и выразил надежду на их активную работу в будущем.