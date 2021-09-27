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Лидеры предвыборного списка "Единой России" возглавят профильные комиссии в партии

Президент РФ Владимир Путин считает правильным, что они возглавят комиссии, созданные партией
© Михаил Терещенко/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил, что лидеры предвыборного списка "Единой России" будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе.

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"Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны", - обратился глава государства к лидерам предвыборного списка "Единой России", с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник.

"Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой "Единой России" комиссии, специально созданные партией "Единая Россия", - отметил Путин.

"[Министр обороны РФ] Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз говорил об этом и публично заявил всей стране, а именно, о развитии Восточной Сибири, он будет руководить партийной комиссией по развитию как раз Восточной Сибири", - сообщил президент. По его словам, министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке cоотечественников за рубежом. "Кстати, здесь очень много нужно будет сделать, имея в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры, здесь очень много нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению", - предупредил глава государства.

"[Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта] Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. [Главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке] Денис Николаевич Проценко - комиссию по здравоохранению. [Детский омбудсмен] Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе", - сказал глава государства.

Как считает президент, созданные партийные комиссии помогут "так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей, в целом народная программа партии была полностью выполнена". Он еще раз поблагодарил "пятерку" за ответственную и эффективную работу на выборах и выразил надежду на их активную работу в будущем.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"Кузнецова, Анна ЮрьевнаШмелева, Елена ВладимировнаПроценко, Денис Николаевич
Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России" за результаты на выборах
Президент сообщил, что лидеры предвыборного списка партии будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе
Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России" за результаты на выборах
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