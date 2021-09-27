Лукин сообщил, что после ухода из Совфеда продолжит заниматься общественными делами

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший уполномоченный по правам человека в РФ, сенатор от Тверской области Владимир Лукин уходит из Совета Федерации в связи с истечением срока полномочий, но продолжит заниматься общественными делами.

"Закончился мой пятилетний срок, я больше не буду членом Совета Федерации", - сказал Лукин ТАСС в понедельник.

Говоря о планах на будущее, он сообщил, что остается работать в Паралимпийском комитете, "где всегда работал". "Я профессор Высшей школы экономики. Так что у меня дел более чем достаточно, огромное количество общественных дел", - добавил Лукин.

В Совете Федерации он занимал пост зампреда комитета по международным делам. Срок полномочий сенатора истекает в сентябре этого года.