Андрей Чибис отказался от мандата депутата Мурманской областной думы

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Мурманской области Андрей Чибис передал мандат депутата думы региона Анне Гришко, которая шла под №2 в областном списке кандидатов от партии "Единая Россия" по Видяевскому одномандатному избирательному округу. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областного избиркома.

"Избирательная комиссия Мурманской области передала депутатский мандат главы региона Чибиса Андрея Владимировича зарегистрированному кандидату в депутаты Мурманской областной думы седьмого созыва по Видяевскому одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутому в составе областного списка кандидатов мурманским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия" Гришко Анне Александровне (Видяевский одномандатный избирательный округ №3, в списке №2)", - говорится в сообщении.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Мурманской области прошли выборы депутатов Госдумы, выборы в областную думу седьмого созыва, дополнительные выборы Совета депутатов Мурманска, Североморска, Апатитов, а также выборы депутатов местных районных и сельских советов. Явка на выборы составила 43,84%. Мурманская область вошла в число регионов, где можно было проголосовать дистанционно. "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму с 35,81% голосов избирателей, второе место у КПРФ - 17,81%, третье у ЛДПР - 11,06% голосов избирателей. "Справедливая Россия - За правду" - 11,21%, "Новые люди" - 8,56%.