Героя России Юрия Воробьева вновь назначили сенатором от Вологодской области

ВОЛОГДА, 27 сентября. /ТАСС/. Вологодское заксобрание продлило полномочия сенатора от области, Героя России Юрия Воробьева. Об этом в понедельник сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Воробьев является членом Совета Федерации с мая 2007 года, с сентября 2008 года - заместителем председателя Совфеда.

"Обратился к новому составу депутатов на первой сессии законодательного собрания области нового созыва. Депутатский состав обновился почти наполовину. Впервые за последнее десятилетие региональный парламент представлен пятью политическими партиями. Председателем заксобрания стал Андрей Николаевич Луценко, за его кандидатуру проголосовали единогласно. Сенатором от Вологодской области в Совете Федерации утвержден Юрий Леонидович Воробьев, [избранный из числа депутатов Вологодского заксобрания]", - написал Кувшинников во "ВКонтакте" по итогам прошедшего в понедельник первого заседания нового созыва областного парламента.

Воробьев будет представлять интересы вологжан в Совете Федерации до 2026 года.

"Каждый год я подробно отчитывался о своей деятельности в Совете Федерации перед депутатами законодательного собрания. Максимальное внимание уделял поддержке и развитию Вологодской области, ее экономике, социальной сфере. Буду продолжать делать все возможное, чтобы наш регион стал одним из приоритетных при осуществлении федеральной государственной политики в вопросах промышленности, социальной сферы, молодежной политики, организации внутреннего туризма и других вопросах", - привела слова Воробьева пресс-служба губернатора.

Воробьев участвовал в выборах в региональный парламент по партийному списку "Единой России" под вторым номером после главы региона Олега Кувшинникова. В первой пятерке также шли спикер областного парламента Луценко, мэр Вологды Сергей Воропанов и мэр Череповца Вадим Германов. После выборов Кувшинников, Воропанов и Германов отказались от мандатов в пользу следующих по списку зарегистрированных кандидатов в депутаты.

На прошедших выборах в Госдуму в Вологодской области "Единая Россия" одержала победу по единому избирательному округу, получив 34,31% голосов при явке избирателей 45,53%. По обоим одномандатным округам также победили представители "Единой России" - заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова с 34,81% голосов и действующий депутат Госдумы от области, единоросс Алексей Канаев с 37,68%. На выборах в заксобрание области "Единая Россия" набрала 35,65% голосов и семь мандатов, также представители партии победили во всех 17 одномандатных округах. В итоге у представителей "Единой России" конституционное большинство в областном парламенте - 24 мандата из 34, у КПРФ - пять, у ЛДПР и партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - по два, у Партии пенсионеров - один.