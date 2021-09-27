В ЕР заявили, что Лавров займется реализацией внешнеполитического раздела программы партии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комиссия "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, которую возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, будет заниматься реализацией внешнеполитического раздела народной программы партии. Об этом ТАСС сообщил замсекретаря генсовета единороссов Андрей Климов, возглавляющий комиссию президиума генсовета партии по международной деятельности.

При этом он отметил, что продолжит заниматься международными межпартийными связями.

"Комиссия, которую я возглавляю, это комиссия президиума генерального совета партии, наша главная задача - международные межпартийные связи. У нас в программе партии появился раздел, которого раньше не было, он не про международные межпартийные контакты, он про международную деятельность. Это внешнеполитический большой и серьезный вопрос, который шире и глубже, чем просто международные межпартийные связи, поэтому это направление будет возглавлять Лавров", - пояснил Климов.

Он добавил, что Лавров займется реализацией раздела народной программы "Единой России", посвященного внешнеполитической деятельности, в котором описано и межпарламентское сотрудничество, и народная дипломатия, и другие вопросы. При этом Климов подчеркнул, что комиссия президиума генсовета и раньше взаимодействовала с МИД "в еженедельном, если не в ежедневном режиме". "Как у заместителя секретаря генсовета партии у меня есть свое направление работы. Буду им заниматься, как и прежде, с нашими друзьями со Смоленской площади", - уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил в понедельник, что лидеры предвыборного списка "Единой России" будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе, в том числе Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Глава государства добавил, что на этом направлении предстоит очень много сделать, включая совершенствование миграционной политики.