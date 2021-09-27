Законопроект о региональной власти не предусматривает отзыв главы субъекта РФ избирателями

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект о региональной власти не предусматривает действующей сейчас нормы о том, что основанием для досрочного прекращения полномочий главы региона может стать отзыв его избирателями по итогам голосования в случае неисполнения им своих обязанностей или нарушения законодательства. Это следует из текста законопроекта (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно законопроекту, полномочия высшего должностного лица субъекта РФ прекращаются досрочно в случае его смерти, отставки по собственному желанию, отрешения от должности президентом РФ в связи с утратой доверия, в связи с выражением ему недоверия законодательным органом региона, признанием его судом недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, выездом за пределы РФ на постоянное место жительства, прекращением российского гражданства или наличием гражданства (подданства) иностранного государства. Основанием для этого также является наличие вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

В действующем законе, который в случае вступления в силу законопроекта утратит силу с 1 января 2023 года, основанием для досрочного прекращения полномочий губернатора является также его отзыв избирателями, зарегистрированными в данном субъекте РФ. Отзыв главы региона возможен в случае нарушения губернатором законодательства или "неоднократного грубого без уважительных причин" неисполнения своих обязанностей. Факт данных нарушений должен установить суд. Право обратиться в суд имеют политические партии, их региональные отделения, иные общественные объединения, а также группа граждан РФ в количестве не менее 100 человек, проживающих на территории соответствующего региона и обладающих активным избирательным правом.

Голосование по отзыву губернатора назначается региональным парламентом при наличии хотя бы одного из оснований отзыва, необходимого количества достоверных и (или) действительных подписей избирателей, а также при соответствии процедуры выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву и представленных документов требованиям закона.

О законопроекте

В понедельник в Госдуму был внесен проект закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений Конституции РФ. Авторы законопроекта - председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Законопроект предусматривает, в частности, что срок полномочий главы региона и регионального парламента составит пять лет, вводит механизм ответственности депутатов заксобраний регионов, включающий в том числе освобождение от должности. Кроме того, законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий главы региона в связи с утратой доверия президента. Документом также предусмотрены выговоры и предупреждения главам субъектов РФ со стороны президента, при этом снимается запрет для них избираться более чем на два срока подряд.