Белгородский губернатор назначил сенатором от региона Николая Рыжкова

ТАСС, 27 сентября. Вступивший в должность губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил Николая Рыжкова на пост сенатора, представляющего регион в Совете Федерации, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного правительства.

"Вячеслав Гладков принял первые решения в должности губернатора Белгородской области. Он назначил представителя в Совете Федерации. Так, полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от правительства Белгородской области наделен Николай Рыжков, ранее занимавший этот пост", - сказали в пресс-службе.

Николая Рыжкова наделили полномочиями сенатора от правительства Белгородской области с 2012 года, он является членом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Как отметили в пресс-службе, также правительство региона отправилось в отставку. В соответствии со статьей 37 устава Белгородской области региональное правительство слагает свои полномочия и продолжит работать до формирования нового состава.

С 17 по 19 сентября в Белгородской области проходили выборы депутатов Госдумы и губернатора региона. По итогам выборов за врио губернатора Вячеслава Гладкова ("Единая Россия") проголосовали 78,79% избирателей, Гладков вступил в должность 27 сентября.