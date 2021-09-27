{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белгородский губернатор назначил сенатором от региона Николая Рыжкова

Правительство региона отправилось в отставку

ТАСС, 27 сентября. Вступивший в должность губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил Николая Рыжкова на пост сенатора, представляющего регион в Совете Федерации, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного правительства.

"Вячеслав Гладков принял первые решения в должности губернатора Белгородской области. Он назначил представителя в Совете Федерации. Так, полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от правительства Белгородской области наделен Николай Рыжков, ранее занимавший этот пост", - сказали в пресс-службе.

Николая Рыжкова наделили полномочиями сенатора от правительства Белгородской области с 2012 года, он является членом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Как отметили в пресс-службе, также правительство региона отправилось в отставку. В соответствии со статьей 37 устава Белгородской области региональное правительство слагает свои полномочия и продолжит работать до формирования нового состава.

С 17 по 19 сентября в Белгородской области проходили выборы депутатов Госдумы и губернатора региона. По итогам выборов за врио губернатора Вячеслава Гладкова ("Единая Россия") проголосовали 78,79% избирателей, Гладков вступил в должность 27 сентября.

Теги
РоссияБелгородская область
РФ намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания при таком же подходе других стран
По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Москва обеспокоена устойчивостью режима нераспространения ядерного оружия в свете последних новостей о создаваемых военных альянсах
Читать полностью