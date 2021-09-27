РФ намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания при таком же подходе других стран

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания при условии аналогичного подхода других ядерных держав. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Россия намерена соблюдать этот мораторий и впредь при условии аналогичного подхода со стороны других ядерных держав", - сказал он.

По словам Полянского, Россия обеспокоена устойчивостью режима нераспространения ядерного оружия в свете последних новостей о создаваемых военных альянсах.

"В свете некоторых последних новостей о создаваемых военно-технологических альянсах у нас возникает озабоченность относительно режима нераспространения ядерного оружия", - отметил он.

Дипломат также подчеркнул, что российская сторона считает "неприемлемыми любые попытки обеспечить себе стратегические преимущества через отказ от участия в ключевых международных договоренностях".

​​​​​Будущее ДВЗЯИ

Полянский заявил, что будущее Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) остается крайне неопределенным, так как правительства ряда стран до сих пор его не ратифицировали.

"Спустя 25 лет ДВЗЯИ стал почти универсальным по числу участников и наиболее проработанным международно-правовым инструментом против ядерных испытаний <...>. Тем не менее праздничное настроение по случаю упомянутого юбилея омрачает то, что ДВЗЯИ так и не вступил в силу и его перспективы остаются крайне неопределенными. Государства, сделавшие свой выбор в пользу Договора, не могут в полной мере опереться на него <...>. К сожалению, восемь стран из Приложения 2 к Договору, чья ратификация необходима для его вступления в силу, до сих пор не смогли предпринять практические действия для его подписания и/или ратификации", - сказал он.

Дипломат отметил, что из-за такой ситуации "государства, сделавшие свой выбор в пользу Договора, не могут в полной мере опереться на него".

Полянский заявил, что ряд стран должны проявить политическую волю и предпринять конкретные шаги для того, чтобы ДВЗЯИ вступил в силу.

"Призываем руководство стран, от которых зависит судьба ДВЗЯИ, проявить политическую волю и ответственность, как можно скорее принять конкретные решения по его подписанию и/ или ратификации", - сказал он.

ДВЗЯИ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 г., 24 сентября того же года документ был открыт к подписанию, однако он до сих пор не вступил в силу, так как должен быть ратифицирован 44 государствами, перечисленными в приложении к ДВЗЯИ. В настоящее время его подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран, а не подписали три "молодые" ядерные державы - Индия, КНДР и Пакистан.