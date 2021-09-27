Экс-кандидат от КПРФ обжаловал итоги голосования на выборах в Госдуму в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск бывшего кандидата от КПРФ на выборах в Госдуму Михаила Лобанова, оспорившего итоги прошедшего голосования в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В адрес Пресненского районного суда г. Москвы поступило административное исковое заявление кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания по Кунцевскому одномандатному избирательному округу №197 Лобанова М. С. об отмене решения об итогах голосования на участке №5002", - сказала собеседница агентства.

В суде не уточнили, принят ли иск Лобанова к рассмотрению.