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Единый день голосования

Экс-кандидат от КПРФ обжаловал итоги голосования на выборах в Госдуму в Москве

Михаил Лобанов просит суд отменить решение об итогах голосования на участке №5002

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск бывшего кандидата от КПРФ на выборах в Госдуму Михаила Лобанова, оспорившего итоги прошедшего голосования в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В адрес Пресненского районного суда г. Москвы поступило административное исковое заявление кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания по Кунцевскому одномандатному избирательному округу №197 Лобанова М. С. об отмене решения об итогах голосования на участке №5002", - сказала собеседница агентства.

В суде не уточнили, принят ли иск Лобанова к рассмотрению.

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РоссияЕдиный день голосования
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