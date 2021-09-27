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Медведев считает вмешательством в дела другой страны специфические рекомендации Twitter

Замглавы Совета безопасности РФ рассказал, что соцсеть в первую очередь рекомендовала ему подписаться на Алексея Навального

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что алгоритмы соцсети Twitter, согласно которым осужденный Алексей Навальный стоит вверху списка рекомендованных страниц, являются вмешательством в дела другой страны.

"Когда я смотрел рекомендации Twitter, на кого мне подписаться, естественно, первым человеком, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание", - рассказал Медведев в интервью телеканалу RT.

"Ну разве это не вмешательство в дела другой страны? - поинтересовался он. - В чистом виде вмешательство".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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