Генконсульство РФ в Хьюстоне может остаться к концу года с двумя дипломатами

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Хьюстоне (штат Техас) рискует остаться к концу текущего года только с двумя дипломатами вследствие политики "визового сдерживания", проводимой Соединенными Штатами. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

"Скажу откровенно, если ситуация не изменится, то к концу этого года в генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель - консул-советник. Это менее четверти от предусмотренной численности!" - заявил Захаров.

"Вдумайтесь: всего два человека, у которых есть право совершать консульские действия, подписывать документы, официально обращаться к властям страны пребывания, посещать лиц, находящихся под арестом или в заключении... И это на 13 штатов Юга и Среднего Запада США, в которых проживают десятки тысяч наших соотечественников!" - подчеркнул дипломат.

В связи с этим он предупредил, что генконсульству, вероятно, придется пойти на то, чтобы сокращать прием посетителей. Это способно повлечь за собой увеличение сроков обработки обращений, с сожалением констатировал Захаров. При этом он заверил, что генконсульство будет в любом случае стараться минимизировать возможные последствия такого рода. "Увы, но в этой ситуации нам не останется другого выбора, как сократить прием. По всей видимости, увеличится время реакции на обращения. Просьба отнестись к этому с пониманием. Со своей стороны будем стремиться сделать максимум возможного", - сказал генконсул.

По его словам, американская сторона на данном этапе продолжает вести "политику "визового сдерживания" в отношении российских дипломатов. Американские власти не выдают "готовым кандидатам [в сотрудники российских дипломатических миссий в США] визы", пояснил Захаров. "И если раньше отдельные т. н. визовые размены осуществлялись, то в последнее время дела застопорились", - отметил генконсул.