На Кубани расформируют комитет заксобрания, который возглавлял избранный в Госдуму депутат

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности в законодательном собрании Краснодарского края, возглавляемый избранным депутатом Госдумы Сергеем Алтуховым, расформируют и распределят полномочия между другими комитетами, сообщил журналистам председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.

Ранее краевая избирательная комиссия сообщала, что на прошедших выборах в Госдуму депутат краевого заксобрания Алтухов набрал в своем одномандатном округе 64,3% голосов.

"По итогам состоявшихся выборов депутатов Государственной думы 8 созыва несколько депутатов ЗСК покинут краевой парламент и продолжат законотворческую работу на федеральном уровне. Среди них - наш коллега Алтухов Сергей Викторович, ранее возглавлявший комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности. В связи с этим принято решение об оптимизации: комитет, ранее возглавлявшийся Алтуховым, будет расформирован с передачей полномочий ряду других комитетов", - приводит пресс-служба краевого заксобрания слова Бурлачко.

Уточняется, что полномочия комитета распределят между комитетами по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике; по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию; по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Вопрос оптимизации будет рассмотрен на предстоящей сессии краевого заксобрания, которая состоится в среду.

В состав краевого заксобрания входят 14 комитетов, комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Алтухов возглавлял с 2017 года.