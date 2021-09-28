Законодательное собрание Амурской области во второй раз возглавил Константин Дьяконов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Член партии "Единая Россия" Константин Дьяконов избран председателем Законодательного собрания Амурской области восьмого созыва, ранее он возглавлял местный парламент с 2013 по 2019 годы. Кандидатуру Дьяконова во вторник в ходе тайного голосования, которое прошло во время заседания Заксобрания, поддержало большинство депутатов.

"В результате тайного голосования голоса распределились: Дьяконов Константин Викторович, "за" - 20 голосов, Кобызов Роман Александрович, "за" - три [голоса]. По результатам тайного голосования Дьяконов Константин Викторович избран председателем Законодательного собрания Амурской области", - озвучила результаты тайного голосования председатель счетной комиссии Ольга Лазаренко.

Константин Дьяконов - коренной амурчанин, по образованию инженер-экономист и инженер путей сообщения. С 2000-х работал начальником экономического отдела Амурской областной федерации борьбы "Самбо и дзюдо", был председателем некоммерческого партнерства "Центр взаимопомощи", старшим научным сотрудником лаборатории геологии и экономики минеральных ресурсов ДВО РАН. С 2003 по 2007 год - инспектор, ведущий инспектор, заместитель начальника отдела эксплуатации, сохранности и диагностики автодорог Амурского филиала ФГУ ДСД "Дальний Восток", с 2007 года работал на руководящих должностях в ГУ "Управление автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор". С 2013 года возглавлял Законодательное собрание Амурской области, в 2019 году заявил о сложении полномочий в связи с переездом и переходом на новое место работы.

Согласно с изменениями в уставе, численный состав Законодательного собрания Амурской области сокращен с 36 до 27 депутатов.