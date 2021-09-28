Клишас заявил, что закон о региональной власти может быть принят до конца года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Закон о региональной власти, который в том числе снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, может быть принят парламентом до конца года. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"До конца года", - сказал сенатор, отвечая на вопрос о том, в какие сроки закон может быть принят.

В понедельник в Госдуму был внесен проект закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений Конституции РФ. Авторы законопроекта - председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.