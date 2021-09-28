Медведев считает возможным расследование о вмешательстве США в российские выборы

Медведев не видит необходимости реагировать на попытки извне подвергнуть сомнениям легитимность выборов в РФ. Он добавил, что вмешательство зарубежных IT-гигантов в российские выборы, связанное в том числе с поисковой выдачей, можно и нужно ограничивать. Медведев считает возможным расследование о вмешательстве американских ИТ-гигантов в российские парламентские выборы. Медведев назвал отказ ОБСЕ прислать наблюдателей на выборы в РФ попыткой заранее дискредитировать этот процесс. Медведев посетовал, что ОБСЕ превращается в институт, при помощи которого одни страны пытаются давить на другие.

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