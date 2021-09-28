Медведев считает, что правящая партия не должна иметь одну ярко выраженную идеологию

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отнес партию к консервативным или центристским силам, высказав мнение, что у правящей партии не должно быть одной ярко выраженной идеологии.

"Если говорить о месте "Единой России" в политическом спектре, то я бы сказал, что это консервативная или центристская сила", - заявил Медведев в интервью телеканалу RT.

Отвечая на вопрос, должна ли у правящей партии быть какая-то одна ярко выраженная идеология, он сказал, что не должна быть. "Это мое глубокое убеждение. Есть и известные политологические теории на сей счет. А есть, кстати, и нормы нашей конституции. У нас нет государственной идеологии, в том смысле, в котором государственная идеология была закреплена в конституции 1977 года. Кто подзабыл - в известной статье шестой", - сказал председатель "Единой России".

Он подчеркнул, что сейчас любая партия должна заниматься только поддержкой благополучия людей, развитием страны, что, по словам политика, сегодня прокламируется, объявляется любой политической силой и любой политической партией независимо от того, является она правой ориентации, левой или центристской. Медведев констатировал, что набор целей у большинства партий совпадает - все хотят хорошей жизни, чтобы страна развивалась, а бедность ушла, чтобы здравоохранение было сильным, развитым и эффективным, а образование было современным. "У каждой партии это есть, вопрос только в методах. А вот эти методы далеко не всегда связаны с тем, является ли партия правой или левой", - сказал зампред Совета безопасности РФ.

Он не сомневается, что деление партий на "правые" и "левые" сохранится, однако политик отметил, насколько зыбким оно становится в других странах. "И у нас сейчас, я считаю, что какой-то пропасти идеологической между партиями, вот в том классическом смысле, в котором это было в начале XX века, не существует. Вопрос именно в методах, способах достижения важнейших для страны результатов. А вот здесь есть различия", - сказал Медведев.

Партия реальных дел

Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" - это партия реальных дел. "Мы стараемся это все исполнять. То, что зафиксировано, записано стараемся показывать на собственном примере. Что-то у нас получается, что-то, наверное, не получается, и люди за это нас достаточно строго судят. Они могут проследить просто, что и в чем конкретно наши достижения, в чем конкретно, допустим, наши ошибки. В то же время мы понимаем, что у каждой партии есть своя электоральная база или база избирателей", - сказал Медведев, добавив, что для каждой партии очень важно, чтобы эта база была как можно шире.

По его словам, именно с этим и связан отказ от идеологии, или смерть партийной идеологии. "Поскольку, если партия говорит "мы только партия пролетариата", за такую партию сейчас проголосуют, ну, только представители тех, кто себя ассоциирует с пролетариатом. И так далее. Партия, допустим, крупного бизнеса, и так далее. Поэтому, в этом смысле, все стало иным, нежели в начале XX века", - заключил политик.