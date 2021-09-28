Медведев назвал очень солидным результат "Единой России" на выборах в Госдуму

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Результат партии "Единая Россия" на прошедших выборах в Госдуму является очень солидным, но это не значит, что люди всем довольны, заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

"Это очень хороший результат для партии. Это, конечно, не повод для того, чтобы почивать на лаврах и говорить о том, что все сделано, партия, правящая партия, пользуется высоким авторитетом. Но это, вне всякого сомнения, результат, который очень и очень солидный", - сказал Медведев.

Он также добавил, что партия "весьма довольна" этим результатом. "Мы говорили об этом с коллегами, обсуждали этот вопрос и с участием президента Российской Федерации, который помогал партии в этот период избирательной кампании, и его вклад, естественно, был очень весом, как лидера страны. Поэтому результат хороший. Но это не значит, что все сделано, что люди всем довольны. Очевидно, что это не так, это всегда аванс", - подчеркнул Медведев.

"В то же время, с другой стороны, это возможность посмотреть, что получается, что не получается. Какие точки являются болевыми, на что нужно обратить внимание. Что должно войти в программу, а что уже можно считать, действительно, в каком-то смысле, выполненным", - уточнил председатель "Единой России".

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриотов - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, самовыдвиженцы - пять мандатов.