Медведев в молодости хотел работать в Думе, но как экс-президент не видит себя ее спикером

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассказал, что будучи молодым юристом хотел заниматься законотворчеством в Думе, но пройдя карьерный путь до президента и премьер-министра страны больше не считает для себя возможным занять пост спикера нижней палаты парламента. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

Отвечая на вопрос, почему было принято решение не претендовать на пост спикера Думы Медведев заметил, что это тема сугубо личная. Тем не менее, он все же дал свой комментарий. "Когда я был еще молодым юристом и работал в Петербурге, в конце 1980-х - начале 1990-х годов, уже Дума появилась, я размышлял о том, чтобы вот, интересно было бы где-то в будущем, когда я уже стану совсем таким матерым юристом, попасть в Государственную думу и принимать законы. И на самом деле это действительно очень интересная работа. Но моя судьба сложилась иначе", - сказал он.

Политик напомнил, что в определенный момент карьеры он стал главой государства, потом был назначен на должность председателя правительства и работал в этой должности дольше всех. По его словам, это коренным образом изменило его судьбу.

"Дело в том, что у бывшего главы государства, бывшего президента не так много возможностей для продолжения трудовой деятельности. Вы знаете, что в некоторых странах бывшие президенты, например, вообще, так сказать, никогда госдолжностей не занимают, а там лекции читают, там какие-то общественные форумы ведут и так далее. У нас таких правил нет. Но тем не менее все-таки есть и представление о том, что ты делаешь", - сказал Медведев. Он сделал акцент на том, что в своей нынешней должности заместителя председателя Совета безопасности он "занимается важными, интересными вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности нашей страны, обеспечением обороноспособности". "И это в известной степени в том числе связано с тем опытом, которым я располагаю, который я получил, находясь на тех должностях", - добавил он.

Говоря о деятельности в Госдуме, Медведев подчеркнул, что "это очень тонкая такая работа, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между разными людьми, между разными фракциями; это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме", "не опираясь на прежние <…> должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу".

Медведев высказал мнение, что хотя "Государственная дума - это очень важный высший законодательный орган нашей страны, принимающий законы, и работа в нем исключительно интересная", заниматься ею "для бывшего главы государства - это не очень правильно в силу вполне понятных причин". В целом же, по словам Медведева, работа в Государственной думе для многих его товарищей - это апогей их юридической карьеры. "Потому что, все-таки, кто бы там ни работал, юристы, не юристы, но это все равно законотворчество. А это действительно очень интересно", - сказал он.