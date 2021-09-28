Медведев считает, что три дня - необходимый срок для голосования во время пандемии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах в России в течение трех дней удобно и может сохраниться после пандемии. Такое мнение высказал председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

"Трехдневное голосование - сейчас это императив, иначе невозможно. До тех пор, пока будет продолжаться пандемия, длительное голосование, трехдневное, допустим, голосование абсолютно неизбежно. И ничего плохого в этом нет", - сказал Медведев. "Сохранится ли оно потом, когда мы, надеюсь, коллективными усилиями на планете справимся с пандемией новой коронавирусной инфекции - я не знаю. Но мне кажется, что это достаточно удобно", - отметил председатель партии.

Для примера он привел США, в которых выборы проводятся на протяжении достаточно долгого периода времени. "И почему-то это считается нормальным", - заметил Медведев. Поэтому, на его взгляд, голосование в течение трех дней в РФ - "в этой ситуации абсолютно необходимый и в то же время достаточный срок".

Говоря о прекращении трансляций в интернет с видеокамер на избирательных участках зампред СБ обратил внимание на то, что "это очень дорогая история, страшно дорогая история, если камеры бесконечно работают". "Здесь же важно не чтобы каждый захотел и поковырялся, посмотрел. Гораздо важнее, чтобы была верификация итогов голосования, чтобы можно было признать голосование на конкретном избирательном участке легитимным, законным, а для этого нужна запись", - указал Медведев.

"Запись велась все три дня [во время сентябрьских выборов], с момента начала и до момента завершения. Если есть какие-то сомнения, все это можно поднять - это будет храниться, по-моему, год, - посмотреть. И на основании этого составить, допустим, иск в суд", - объяснил председатель "Единой России".