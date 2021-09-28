Медведев назвал блестящим результат одномандатников-единороссов на выборах в Госдуму

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что на прошедших выборах в Госдуму кандидаты-единороссы в одномандатных избирательных округах показали блестящий результат.

"Что тут скрывать, когда из 225 одномандатников 198 - это представители "Единой России" - это блестящий результат. Что касается чисто партийного результата - он чуть ниже, но это естественно", - сказал председатель партии в интервью телеканалу RT. Медведев напомнил, что граждане прошли через трудный период, идет пандемия, "доходы, к сожалению, полезли вниз, есть другие проблемы".

При этом, продолжил политик, "партия же никогда не уходила от ответственности". "Партия принимала решения разные. И не всегда популярные. И я считаю, что в этом как раз и есть главная задача правящей партии", - отметил Медведев. По его словам, такая партия должна "не просто раздавать лозунги, всех целовать, обнимать", а "на самом деле принимать решения важные, в защиту людей".

"Но, с другой стороны, решения, иногда которые не всегда нравятся. И мне кажется, этот баланс нам удалось соблюсти", - добавил он. Медведев также высоко оценил программу, с которой единороссы шли на выборы, заметив, что теперь нужно контролировать ее выполнение, как партия делала после прошлых думских выборов. "Я считаю, что программа, которая принималась в 2016 году, она в значительной степени исполнена", - указал Медведев.

"Единая Россия" на выборах получила 49,82% голосов. В Госдуме 8-го созыва партия получила 324 мандата, из которых 126 - по партийным спискам и 198 - по одномандатным округам. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году "Единая Россия" набрала 54,19% голосов избирателей. В общей сложности партия тогда получила 343 мандата депутатов с учетом победы одномандатников в своих округах.