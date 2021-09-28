Медведев: сокращение числа партий в России не вызывает особой тревоги, это просто факт

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сокращение количества политических партий в РФ в последние годы - это не тревожная тенденция, а просто факт. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

"Вы знаете, это [сокращение числа партий] и не тревожная, и не благоприятная тенденция. Это просто факт, - сказал Медведев. - Часть из них [партий] просто не выдержала политической конкуренции, борьбы, и просто не нашла финансирование. Не нашла своего избирателя. Часть из них нарушила закон. От них, собственно, и избавился Верховный суд, приняв соответствующие решения. Так что я не вижу в этом чего-то особо тревожного".

"В то же время, конечно, могут появляться и новые партии", - добавил председатель "Единой России".

Он также призвал соблюдать критерии, которые заложены в законе о политических партиях в РФ. "Они [партии] должны быть все-таки популярны. На муниципальном уровне, на региональном уровне. А если они претендуют на участие, допустим, в федеральной кампании - и на федеральном уровне", - резюмировал Медведев.