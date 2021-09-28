Медведев: партия является социальным организмом, который ищет новых людей для политики

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал партию социальным организмом, задачей которого всегда является поиск новых людей, принимающих участие в политических проектах.

"Партия ведь - это банальность, но это именно так - это не один и не два человека. Это не Владимир Путин, это не Дмитрий Медведев, это не кто-то еще. Это все-таки очень такой большой и серьезный набор людей. Если хотите, такой социальный организм. И задача всегда в том, чтобы искать новых людей. Новых людей для политики. Новых людей, которые принимают участие в политических проектах. Людей, которые являются авторитетными. Людей, которые являются известными. Или в политической сфере, или в профессиональной сфере", - сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос о "пятерке" лидеров предвыборного списка единороссов на думских выборах.

"И в этом случае, я считаю, что мы не ошиблись. Наша "пятерка" имела известную популярность", - подчеркнул Медведев.

В связи с этим председатель партии отметил важность того, чтобы люди, которые приходят голосовать и которые "вообще смотрят за развитием политической системы, видели все-таки новые лица". "Но это не совсем должны быть новые лица, они могут быть и совсем молодые, и никому не известные. Но это все-таки должны быть люди, которые еще не принимали участие в политических сражениях такого рода", - считает он.

Также Медведев отметил, что значительная часть "пятерки" продолжит профессиональную деятельность "на своих рабочих местах", кроме уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая "перейдет в Государственную думу". "Но ни один из них не разорвет, что называется, свои отношения с партией. Они продолжат сотрудничество. Кто-то останется в руководящих органах партии. Кто-то будет просто вести партийные проекты. <…> Так что в этом смысле их партийное будущее мне представляется вполне блестящим", - заключил он.

О выборах

Президент РФ Владимир Путин объявил в понедельник, что лидеры предвыборного списка "Единой России" будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Глава Минобороны Сергей Шойгу, до выборов выступивший с инициативой строительства в Сибири новых городов, - по развитию Восточно-Сибирского региона, глава МИД Сергей Лавров - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева - по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также "напрямую координировать все это направление прямо в Государственной думе", сообщил Путин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.