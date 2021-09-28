Председателем Заксобрания Оренбургской области вновь избрали Сергея Грачева

ОРЕНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области седьмого созыва избрали во вторник на первом заседании председателем регионального парламента Сергея Грачева, который будет занимать пост спикера третий созыв подряд, передает корреспондент АСС из зала заседаний.

"В своей деятельности в качестве председателя законодательного собрания буду следовать тем принципам и формам работы, которые сложились за более чем четвертьвековую историю. Традиция конструктивного диалога, детального обсуждения законопроектов, уважительного отношения к мнению всех фракций сохранятся и будут продолжены, я надеюсь, и в седьмом созыве. Думаю, что оказанное вами доверие, будет мною оправдано. Вместе с тем необходимо понимать, что новая реальность в экономике, социальной сфере требует от всех депутатов быстрой реакции, оперативных и в то же время взвешенных, а главное - правильных решений", - сказал Грачев после избрания.

Грачев также призвал оправдать доверие, оказанное депутатам избирателями, и заявил о персональной и коллективной ответственности за взятые на себя обязательства. Председатель был избран тайным голосованием из числа депутатов. Его кандидатура была единственной. По результатам голосования за него проголосовал 41 депутат, против - три человека. Заместителями председателя Законодательного собрания Оренбургской области, по предложению Грачева, избраны Александр Куниловский и Александр Трубников, которые занимали аналогичные посты в предыдущем созыве регионального парламента.

Грачев также сообщил журналистам, что отказался от мандата депутата Госдумы, который получил ранее по итогам голосования по партийным спискам за "Единую Россию" в Оренбургской области и после аналогичного отказа других кандидатов - губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и врача Светланы Быковой. "Дальше работает избирательная комиссия Российской Федерации", - отметил он, отвечая на вопрос о том, кому будет передан мандат.

Согласно информации мандатной комиссии, в Законодательном собрании Оренбургской области нового созыва зарегистрировано пять фракций: "Единая Россия" (29 человек), КПРФ (12 человек), ЛДПР (два человека), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (три человека), Партия пенсионеров (один человек).

Сергей Грачев родился 5 февраля 1953 года в с. Шемаха Челябинской области, получив специальность инженера, более 25 лет работал на производственном объединении "Стрела" в Оренбурге, а с 2001 по 2003 годы был генеральным директором предприятия. С декабря 2003 по август 2010 года Грачев - первый заместитель главы администрации Оренбургской области - начальник управления по промышленности, транспорту и связи, первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства, председатель правительства - первый вице-губернатор Оренбургской области. В марте 2011 и сентябре 2016 годов избирался председателем Законодательного собрания Оренбургской области.