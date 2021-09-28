Избранная в Госдуму Татьяна Лобач отказалась от мандата Заксобрания Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Избранная депутатом Госдумы по Севастопольскому одномандатному округу Татьяна Лобач во вторник отказалась от мандата регионального парламента, в котором занимала пост вице-спикера, передает корреспондент ТАСС.

"Поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата Законодательного собрания Севастополя от Лобач Татьяны Георгиевны. <…> Предлагается проголосовать о досрочном прекращении полномочий", - сказал спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

За прекращение полномочий Лобач проголосовали все 20 принявших в голосовании депутатов.

Ранее местный избирком сообщал, что Лобач набрала на выборах, которые прошли 17-19 сентября, более 53% голосов избирателей.