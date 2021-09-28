Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение стран СНГ о запросах персональных данных

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на ратификацию в Госдуму соглашение стран СНГ о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными. Документ размещен в думской электронной базе.

Как отмечается в пояснительной записке, "соглашение направлено на оказание взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными в соответствии с национальным законодательством" и положениями документа. Предметом запроса об оказании правовой помощи являются данные о наличии или отсутствии гражданства сторон соглашения, о наличии документов, дающих право на постоянное или временное пребывание на территориях этих стран, о постановке на миграционный учет или о регистрации по месту жительства граждан третьих государств и лиц без гражданства, об обязательствах имущественного характера, о привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности и другие.

Стороны в рамках настоящего соглашения взаимодействуют через уполномоченные органы. Документом определяется форма запроса и порядок реагирования на них. Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2020 года.