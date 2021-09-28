СНГ не считает другие организации на постсоветском пространстве конкурентами

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Содружество Независимых Государств (СНГ) не рассматривает в качестве своих конкурентов другие интеграционные объединения на постсоветском пространстве и готово развивать с ними взаимодействие. Об этом заявил во вторник председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в кулуарах международной конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы".

"Исполнительный комитет СНГ, другие органы Содружества тесно взаимодействуют с этими интеграционными объединениями. У нас очень тесное взаимодействие, у нас нет никакой конкуренции", - отметил Лебедев, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, после формирования СНГ одни государства более активно выступали за углубленное взаимодействие, другие - более настороженно. "Со временем те, кто хотел более тесно сотрудничать в экономической сфере, образовали сначала Таможенный союз, а сегодня - Евразийский экономический союз (ЕАЭС)". <...> Те, кто были готовы к сотрудничеству более тесному в сфере обеспечения безопасности, - образовали Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - пояснил глава Исполкома СНГ.

Он добавил, что Союзное государство России и Белоруссии является образцом интеграционного взаимодействия. "Очень многое, что достигнуто в рамках Союзного государства, используется, в первую очередь, в рамках ЕАЭС, в ОДКБ и в СНГ", - отметил Лебедев. По его словам, руководство Постоянного комитета Союзного государства и Исполнительный комитет находятся в тесном контакте. "У нас налажен хороший обмен информацией и, что важно, опытом", - добавил Лебедев.

Развитие Содружества

Лебедев рассказал, что за 30 лет своего существования СНГ прошло непростой путь. "Но первоначальные трудности, которые возникли при создании организации, были преодолены, пришло понимание того, что государства, расположенные рядом географически, просто обязаны наладить отношения, построить новые форматы взаимодействия. Это удалось сделать", - считает исполнительный секретарь.

В качестве примера тесного взаимодействия стран Содружества он назвал работу 68 отраслевых советов, которые регулируют взаимодействие по различным направлениям экономики, политики, культуры.

Лебедев убежден, что СНГ - это не мертвая структура. "Содружество изменяется, совершенствуется. Мы должны идти в ногу со временем, и Беларусь в этом плане идет в авангарде вот этого нашего совместного движения вперед", - сказал глава Исполкома СНГ.