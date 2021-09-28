Владислав Ховалыг вступил в должность главы Тувы

ТАСС, 28 сентября. Избранный главой Тувы Владислав Ховалыг вступил в должность руководителя республики. Торжественная церемония прошла во вторник в Национальном музыкально-драматическом театре им. В. Кок-оола, откуда велась интернет-трансляция.

"Ховалыг Владислав Товарищтайович вступил в должность главы - председателя правительства Республики Тыва", - объявил спикер Верховного хурала (парламента) Тувы Кан-оол Даваа.

По словам главы республики, среди приоритетов дальнейшей работы - снижение цен на уголь для населения, привлечение инвесторов в строительный сектор и расширение жилищного строительства, развитие энергетических проектов. "Поручаю правительству (республики) опорные направления, включенные в мою программу, интегрировать в действующие, а также разработать новые государственные программы республики, изыскать финансовые средства и найти организационные средства для их реализации", - сообщил Ховалыг.

В свою очередь заместитель полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Вадим Головко отметил, что результаты выборов показали, что Ховалыгу удалось сохранить "консолидацию общества и завоевать доверие большинства граждан".

Выборы главы Тувы прошли 17-19 сентября. Избирком утвердил официальные результаты, за Ховалыга отдали голоса 86,81% избирателей, второе место заняла кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол, она набрала 4,04% голосов. На пост главы республики претендовали также специалист Центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, и. о. заместителя председателя администрации тувинского поселка Каа-Хем Владимир Чесноков от партии "Коммунисты России" и директор Кызыльского колледжа искусств Айланмаа Кан-оол от "Зеленых".

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга, с ноября 2018 года занимавшего пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт".