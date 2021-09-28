Источник: Володин проводит консультации с фракциями Госдумы по ее будущей структуре

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин, ранее предложенный президентом РФ на пост председателя нижней палаты нового созыва, в настоящее время ведет консультации со всеми фракциями по поводу будущей структуры Думы. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в Госдуме.

"Консультации с представителями фракций еще идут, на данный момент Володин уже повстречался с представителями разных фракций", - отметил источник.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.