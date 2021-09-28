Песков заявил, что Россия не собирается использовать газ в качестве инструмента давления

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия не собирается использовать газ, чтобы оказывать давление на другие страны, в частности, на Украину. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не так, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, что газовый контракт РФ и Венгрии направлен на оказание давления на Украину. - Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать".

Российская сторона готова обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа в случае необходимости, отметил Песков. "Конечно, этого никто не отвергал, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и также на различном уровне представителями российской стороны".

Новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании "Газпром" на поставку газа в страну в обход Украины не нарушает ничьи права, Киев не вправе вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта, подчеркнул Песков. "Речь идет о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по опять же гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются. И вряд ли какая-либо страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений", - указал представитель Кремля.

"Россия была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента", - сказал представитель Кремля, комментируя информацию о том, что газовый контракт Москвы и Будапешта якобы "направлен против Украины".

Ранее во вторник представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что транспортировка газа в обход Украины подрывает ее национальную безопасность, а также энергетическую безопасность Европы. Он заявил, что Киев "примет решительные меры по защите национальных интересов" на фоне заключения такого соглашения.

По словам Пескова, "подобная акция" украинских властей "не требует ответных действий" со стороны Москвы. "Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией", - отметил он.

Обязательства на европейском рынке

Кремль наблюдает за ситуацией с ростом цен на газ в Европе, "Газпром" при этом выполняет свои обязательства и готов к новым контрактам, сообщил Песков.