Песков не стал анонсировать возможные кадровые перестановки на посту детского омбудсмена

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о том, подготовлена ли замена Анне Кузнецовой на посту детского омбудсмена после ее избрания в Госдуму по списку "Единой России".

"Что касается ее замены, то в случае, если президент посчитает это необходимым, мы сообщим. Никаких анонсов мы, естественно, здесь делать не собираемся", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

Он также не стал комментировать возможность выдвижения Кузнецовой на пост вице-спикера Госдумы. "Давайте не будем забегать вперед, дождемся начала работы нижней палаты", - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, в данном случае не важно, как в Кремле оценивают работу Кузнецовой на посту омбудсмена. "Наивысшая оценка ей дана все-таки в результате голосования на выборах, а это, действительно, великолепная оценка очень-очень напряженной многолетней работы", - подчеркнул Песков.

Кузнецова, которая входила в пятерку лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия", сообщила в понедельник ТАСС, что приняла предложение президента России Владимира Путина курировать в Госдуме вопросы защиты семьи и детей. Глава государства ранее на встрече с лидерами предвыборного списка единороссов заявил, что Кузнецова будет руководить партийной комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также координировать это направление в Госдуме.

Выборы в нижнюю палату парламента восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата.