Песков: Украина препятствует проведению нормандского саммита до ухода Меркель

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия была бы не против провести саммит в нормандском формате до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, но Украина этому препятствует. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам известно, что действительно такое пожелание [провести саммит до ухода Меркель] с разных сторон высказывалось, и, действительно, это было бы хорошо. Но здесь очень важно, что провести саммит ради саммита нет никакого смысла. Он должен быть подготовлен", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, существует ли риск, что саммит до ухода Меркель так и не состоится, Песков сказал: "Да, такой риск есть, конечно. Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать".

Представитель Кремля указал, что проведение саммита представляется особенно важным в условиях дефицита результатов ранее достигнутых договоренностей. "Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и МИД четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем", - добавил Песков.