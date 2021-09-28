Песков: участие Путина в международной конференции по климату этой осенью прорабатывается

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Участие президента России Владимира Путина в международной конференции по климату, которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября, прорабатывается, но пока решения по этому вопросу нет, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы прорабатываем по-прежнему этот вопрос. Пока мы не готовы точно ответить на этот вопрос. Решения пока нет", - сказал представитель Кремля.

Песков заверил, что, как только решение будет принято, СМИ будут проинформированы.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщил, что подготовка к 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго идет "серьезнейшим образом", раз в месяц происходят совещания органов власти и экспертного сообщества. По словам Эдельгериева, накануне международной конференции по климату Путин проведет в октябре совещание по климатической политике.