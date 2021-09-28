Песков не стал комментировать данные СМИ о просьбе США использовать военные базы РФ в Азии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию о том, что США поднимали вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане.

"Я никак не комментирую эту тему", - сказал он журналистам. Песков отметил, что в публикации есть отсылка к переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. "Все то, что можно было рассказать об этих переговорах, было рассказано", - добавил представитель Кремля.

В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Путин в Женеве обсуждал с Байденом возможность использования военных баз, Песков повторил: "Я не комментирую эту тему". Он также оставил без ответа вопрос, ведутся ли сейчас переговоры на эту тему.

В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поднимал вопрос о возможности использования американцами российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане, но не получил конкретного ответа. По информации издания, члены Совета национальной безопасности США сочли некоторые слова Путина на встрече с американским коллегой Байденом в Женеве указанием на то, что Россия может рассмотреть такую возможность в интересах борьбы с международным терроризмом. Они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так. В Пентагоне эту информацию не подтвердили, признало издание.

Кроме того, Песков не стал комментировать и информацию относительно того, что Китай якобы строит около 300 ракетно-пусковых шахт, более 200 из которых находится вдоль северной границы Китая вблизи России. "Нет, не знаем", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию. Представитель Кремля отказался отвечать на вопрос о том, почему, будучи хорошо осведомленным о действиях НАТО вблизи российских границ, российское руководство не знает о действиях Китая. "Я оставляю без ответа ваш вопрос", - сказал он.