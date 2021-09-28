Песков заявил о возможности усовершенствования законов, регулирующих деятельность ЧВК

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Тема правового регулирования деятельности частных военных компаний (ЧВК) и отдельных ее аспектов не стоит на повестке дня президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако он не исключил, что совершенствование законодательства в этой сфере может потребоваться.

"В данном случае, действительно, в законодательстве у нас нет никаких положений, которые регулировали бы эту деятельность, но, с другой стороны, есть ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные, охранные услуги, в том числе и за пределами нашей страны", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "в целом ряде этих услуг нет ничего противоречащего законодательству" РФ.

При этом Песков заметил, что "у этой деятельности может быть много аспектов". "Конечно, в случае выявления каких-то противоречий потребуется совершенствование законодательства", - отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, есть ли в деятельности подобных компаний противоречие со статьей Уголовного кодекса о наемничестве, Песков заметил, что "эта тема не стоит сейчас на повестке дня президента".