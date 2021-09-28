Член СПЧ заявил, что массового принуждения к голосованию на выборах не было

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели не зафиксировали массового принуждения к голосованию во время прошедших в сентябре выборов, были только единичные факты давления на избирателей. Об этом сообщил во вторник ходе круглого стола по итогам выборов председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

"Судя по нашим проверкам, которые мы проводили с помощью общественных штабов [по наблюдению за выборами], массового принуждения не было. Это один из тех фейков, который усиленно распространялся", - сказал Брод.

"Мы беседовали с экспертами, которые общались с людьми, [мы] приходили на участки и анализировали сообщения, которые поступали в общественные штабы. Люди говорили о том, что работодатель дал возможность проголосовать в пятницу с тем, чтобы выходные посвятить дому, семье, огородам, другим полезным делам", - сказал Брод.

При этом он отметил, что единичные случаи принуждения все же были. "Об этом сообщала и Центральная избирательная комиссия (ЦИК), и мы получали такие сообщения. Имели место некоторые единичные факты и подкупа, и давления на избирателя. По всем этим фактам мы сообщали в регионы и ЦИК. Везде проводятся проверки", - сказал Брод. Он напомнил, что законодательство говорит о "недопустимости препятствия волеизъявлению граждан". "Естественно, от законодательства никто отступать не собирается", - подчеркнул Брод.

"У нас же тайна голосования. Само по себе достаточно бессмысленно [принуждать]. Принуждай, не принуждай - человек заходит в кабинку для голосования и голосует, как он хочет. Поэтому смысла нет [принуждать]", - сказал в свою очередь председатель координационного совета при Общественной палате РФ (ОП РФ) по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму прошли и прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.