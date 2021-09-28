Сенатор от Орловской области Иконников сложил полномочия

ТАСС, 28 сентября. Сенатор от Орловской области Василий Иконников, занимающий также пост первого секретаря Орловского обкома КПРФ, сложил полномочия после избрания в Орловский областной совет народных депутатов, сообщили ТАСС во вторник в региональном отделении партии.

"Сенатор сложил полномочия", - сказал собеседник агентства, отметив, что это связано с избранием Иконникова в областной совет народных депутатов.

Василий Иконников был назначен сенатором от региона Орловским областным советом народных депутатов в 2016 году, являлся членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

С 17 по 19 сентября в Орловской области проходили выборы депутатов Госдумы и областного совета народных депутатов. Партия "Единая Россия" на выборах в Орловский областной совет народных депутатов набрала 37,05% голосов, КПРФ - 21,8%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 12,75%, ЛДПР - 9,94%, "Новые люди" - 6,62% голосов, Партия пенсионеров - 5,81% голосов.