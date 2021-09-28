МИД РФ: Москва призвала предпринять меры для деэскалации ситуации на севере Косова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Действия "приштинских стратегов" не получают должной реакции Брюсселя и Вашингтона, нужно предпринять "энергичный нажим" на администрацию в Приштине для деэскалации ситуации на севере Косова. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Комментируя нарастающую с 20 сентября напряженность между Косовом и Центральной Сербией, спровоцированную действиями косовоалбанских властей, дипломат отметила, что "действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются".

Москва с тревогой фиксирует нарастание напряженности на севере Косова, ситуация в крае развивается по сценарию "от плохого к худшему". "С тревогой фиксируем нарастание напряженности в Косове, спровоцированной безответственными действиями косовоалбанских властей. Начиная с 20 сентября Приштина фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии, - отмечается в комментарии. - Идет сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжелое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы. Сегодня очевидно, что события развиваются по сценарию от плохого к худшему".

Захарова подчеркнула, что Сообщество сербских муниципалитетов Косова, создание которого задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов сербов в крае, остается на бумаге из-за саботажа Приштины, "взявшей курс на то, чтобы установить на территории провинции свой безраздельный контроль при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского "государства". "На деле это означает еще одну волну выдавливания сербов из края", - отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что "действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются".

"Еще раз подчеркиваем: натовские Силы для Косово и Миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности. Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косова и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту", - заключила Захарова.

Ситуация в Косове и Метохии

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк". Косовары начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в 5 евро. Сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день.

В четверг косовские полицейские напали на трех сербов. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу поселка Зубин-Поток. Президент Сербии Александар Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции.

Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза. Согласно Брюссельским соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, заключенным 19 апреля 2013 года, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили и этот процесс.