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Рамзан Кадыров вступит в должность главы Чечни 5 октября

Действующий глава региона набрал 99,7% голосов и побил свой предыдущий рекорд

ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров вступит в должность руководителя республики 5 октября, в день своего 45-летия и День города Грозного. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Торжественная церемония вступления в должность избранного на выборах 19 сентября 2021 года главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова состоится 5 октября", - сказал собеседник агентства.

С 17 по 19 сентября в Чеченской Республике проходили выборы главы региона, депутатов Государственной думы, депутатов республиканского парламента V созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований. Действующий глава региона Рамзан Кадыров побил собственный рекорд и набрал 99,7% голосов.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссия
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