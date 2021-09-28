Патрушев: число кибератак на информационные системы РФ во время выборов сильно возросло

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Число кибератак на российские государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру в ходе прошедших выборов в Госдуму значительно выросло, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Государственный департамент США еще до голосования публично высказывал сомнение о справедливости волеизъявления в России. Подконтрольные западные СМИ публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав в нашей стране. Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию", - сказал Патрушев журналистам в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область.

"Значительно увеличилось воздействие на государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру. Зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в дни голосования", - отметил секретарь Совбеза РФ.

После завершения голосования Госдеп заявил, что выборы прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу, напомнил Патрушев. "При этом хотел бы обратить внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам", - указал он.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что во время проведения трехдневных выборов на серверы ЦИК было совершено огромное количество атак. По данным министерства цифрового развития, приблизительно половина из них происходила из США.