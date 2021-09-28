Лавров: попытки проведения новых разделительных линий в АТР являются контпродуктивными

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия и Вьетнам считают необходимым формирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности, попытки проведения там новых разделительных линий контрпродуктивны. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Лавров подчеркнул, что у Москвы и Ханоя есть "совпадение или серьезная близость подходов к большинству актуальных проблем современности". "Мы говорили о нашем взаимодействии в ООН, а также о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы разделяем мнение о необходимости формирования в АТР адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности, которая опирается на общепризнанные нормы международного права, - сказал Лавров. - В этой связи у нас единое мнение о контрпродуктивности попыток проводить в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые разделительные линии".