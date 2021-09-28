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Путин 30 сентября примет участие в Форуме регионального сотрудничества РФ и Казахстана

Президент РФ выступит по видеосвязи

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по видеосвязи совместно с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым примет участие в пленарном заседании XVII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Тема мероприятия - "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста". Среди участников - руководители ключевых министерств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, в рамках форума также пройдет заседание российско-казахстанского Делового совета. "Планируется подписание межведомственных и межрегиональных соглашений", - подчеркивается в сообщении.

Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно. Предыдущий состоялся в ноябре 2019 года в Омске.

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Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссия
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