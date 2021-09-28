Путин назначил Михаила Ванина послом России в Латвии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Ванина послом в Латвии. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Ванина Михаила Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвийской Республике", - говорится в документе.

Ванин родился в 1960 году. В 2006 году указом президента ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 2004 по 2009 годы занимал должность посла РФ в Словении, с 2012 по 2018 годы был послом в Дании.

С 2016 по 2021 годы должность посла РФ в Латвии занимал Евгений Лукьянов. В марте он был назначен послом в Белоруссии, в связи с чем должность временного поверенного в делах РФ в Латвии по настоящее время занимал Вадим Васильев.