Руководитель "Сириуса" Шмелева отказалась от мандата депутата Госдумы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева написала заявление об отказе от мандата депутата Госдумы. Об этом она сообщила ТАСС во вторник.

"Я отдала заявление об отказе [от мандата депутата Госдумы]. <…> Здесь два принципиальных момента, которые произошли в рамках избирательной кампании, первое - это просто та доля, которую повестка науки и образования технологий занимает сейчас в публичном пространстве, в этом плане я крайне признательна всем коллегам, которые действительно этот интерес поддерживали и показывали в разных связках. Эти связки, они, с одной стороны, не очевидны, с другой стороны, просто крайне важны для людей, потому что это все качество жизни: образование, качество жизни, основа экономики, основа развития регионов", - сказала она.